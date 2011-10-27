[DLE] закрытие информации в полной новости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка86 просмотров

Приветствую!

Нужно скрыть блоки в дизайне сайта в полной новости, в определённой категории.

Если закрываю блоки тегом [not-aviable] и [not-category], то и во всех категориях не показываются блоки в полной новости...

DLE
14 лет назад
absolutize
Дмитрий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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