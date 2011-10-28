Модуль для Joomla парсинга расписания поездов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки102 просмотра

Нужен модуль для Joomla парсинга расписания поездов (все поезда, проходящие по определенной станции) и выдачи результата в таком же виде как и на сайте РЖД.

Цены и сроки пишите сразу.

Joomla
14 лет назад
robert199rus
Роберт 
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров