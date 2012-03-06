Разработать плагин для Firefox, IE, Opera

$8000
Прикладное ПОЗавершен7 заявок1184 просмотра
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Необходимо разработать плагин (дополнения) для основных браузеров (Firefox, IE, Opera)

Основным функционалом плагина будет сбор пользовательской статистики, о посещаемых сайтах (более подробно при общении).

Задача интересная, поэтому ищем опытного и амбициозного разработчика!

Требования к исполнителю:

- Обязательный опыт в написании плагинов (дополнений)

- Териториально исполнитель должен быть в Санкт-Петербурге, так как предполагается личная встреча

12 лет назад
jugador
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
akkort
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$8000
21 день
Проект был очень сложный, но Тимур справился. Спасибо ему за работу!
Хороший заказчик, было приятно работать, всем доволен.
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