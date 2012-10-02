Проект для Windows 8.

Объем проекта 3 месяца, график очень плотный, потребует работу на фултайм.

Есть документ по дизайну, прошедший Microsoft UX review.

Приложение будет проходить Microsoft QA review.

У нас уже продается аналогичное приложение для WP7.

NDA .

Оплата в 2 этапа по результатам работ (из расчета до 100 000 в месяц).

Первый этап заканчивается 1 ноября, второй – после прохождения приложения в Windows Store.

Работа возможна удаленно.

Ежедневная отчетность по почте, трекинг времени и задач в Redmine, ежедневные коммиты в SVN.

От вас:

опыт разработки на Silverlight или WPF.

опыт разработки под платформы Windows Phone 7 или Windows 8 Metro

базовое знание HTML и JavaScript

опыт работы с subversion

понимание MVC