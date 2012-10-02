Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её или выделить исходный код, если это возможно. Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Большая часть программы уже написана Программа ...
Проект для Windows 8.
Объем проекта 3 месяца, график очень плотный, потребует работу на фултайм.
Есть документ по дизайну, прошедший Microsoft UX review.
Приложение будет проходить Microsoft QA review.
У нас уже продается аналогичное приложение для WP7.
NDA .
Оплата в 2 этапа по результатам работ (из расчета до 100 000 в месяц).
Первый этап заканчивается 1 ноября, второй – после прохождения приложения в Windows Store.
Работа возможна удаленно.
Ежедневная отчетность по почте, трекинг времени и задач в Redmine, ежедневные коммиты в SVN.
От вас:
опыт разработки на Silverlight или WPF.
опыт разработки под платформы Windows Phone 7 или Windows 8 Metro
базовое знание HTML и JavaScript
опыт работы с subversion
понимание MVC
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