Написать оболочку для Windows

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  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки278 просмотров

Проект долгосрочный.

Необходимо разработать или переписать оболочку по-типу w w w. e l d y . e u (вся информация ЗДЕСЬ!!!)

Нужны спецы с богатым опытом и ответственные.

Необходимо от будущего исполнителя, сроки, инструменты, стоимость и стоимость поддержки по ходу проекта.

Это стартап!

13 лет назад
kiobros
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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