Интерактивный четырехмерный куб

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок437 просмотров

Доброго времени суток.

Подробное описание задачи прикрепляю во вложении.

Интересуют исполнители из только Москвы - для возможности встретится и обсудить детали реализации.

Указывайте сроки и стоимость.

13 лет назад
Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

etiainen
Иван 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$50
4 дня
Иван превосходно выполнил поставленную задачу, работа сделана четко, на высоком идейно-художественном уровне. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Адекватный заказчик. Знает, что хочет и не требует невозможного.

Заявки фрилансеров

etiainen
Иван 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад

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