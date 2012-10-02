Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её или выделить исходный код, если это возможно. Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Большая часть программы уже написана Программа ...
Доработка 1С: Предприятие УПП
Нужно допилить типовую конфигурацию УПП 1.3.. модуль работы с подрядчиками. ТЗ в приложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Прикладное ПО10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5000
Небольшая, но очень профессиональная компания из Калифорнии (start up) по разработке программного продукта ищет Java программиста на долгосрочную работу. Являясь экспертами в области разработки сложного программного обеспечения мы строим надежные, гибкие, масштабируемые ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна программа на делфи решающая уравнение методом итераций. А=k*[(1-(1/(1+i)^n))/j]+ [B/(1+i)^n] k=B*c c-может быть не дан,то есть k=1 A,B,n,c вводится, i-должно найти срок ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток. Подробное описание задачи прикрепляю во вложении. Интересуют исполнители из только Москвы - для возможности встретится и обсудить детали реализации. Указывайте сроки и стоимость.Завершен13 лет назад
Для проекта требуется разработать либо предложить готовый (возможно, с доработками) программный ресурс, позволяющий вести прямые трансляции минимум с двух веб-камер. Трансляции должны вестись через сайт. На сайте подразумевается использование дополнительного (всплывающего) окна с двумя окнами ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Проект долгосрочный. Необходимо разработать или переписать оболочку по-типу w w w. e l d y . e u (вся информация ЗДЕСЬ!!!) Нужны спецы с богатым опытом и ответственные. Необходимо от ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10000
Объем проекта 3 месяца, график очень плотный, потребует работу на фултайм. Есть документ по дизайну, прошедший Microsoft UX review. Приложение будет проходить Microsoft QA review. У нас уже продается аналогичное приложение для ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Программа, по определенному http url должна посылать запросы как полноценный браузер, т.е поддерживать кукисы, js, автоматом подгружать статические файлы на http страницы, учитывать редиректы и т.д. Можно использовать внутренний движок IE или любой другой. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна програмка которая при запуске с компьютера сама вводит логин и пароль на веб сайт.Логин и пароль находится в файле на компьютере. icq 374623232Завершен13 лет назад
Необходимо разработать HelpDesk систему интегрированую с Asterisk, 1С 8.2 и системой удаленного управления рабочим столом, а также произвести ее установку и начальную настройку на оборудовании заказчика. Языки программирования Delphi (XE2), PHP. База данных MySQL. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад