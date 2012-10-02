PRINT MODUL - проект для программиста .net

Подключение к существующей системе разработаной в Win Forms с помощью технологии Visual WebGui Gizmox

и разработатка возможности распечатывать документы с помощью PrintDocument через разные принтеры в организации через IP / Prot.

Нужна оценка по бюджету и сроку.

Просьба оценить примерно. Все детали и подробности с конкретным исполнителем.