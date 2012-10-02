Парсер телефонных номеров с досок объявлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок254 просмотра

1. Интересует парсер со следующих сайтов auto.ru, irr.ru, avito.ru, slando.ru, auto.sarbk.ru, auto64.ru. Желательно авито или авто.ру

2. Страница выглядит примерно так http://cars.auto.ru/cars/used/sale/26048008-ef351.html. Интересует поля сбора - номер телефона и email (имя не обязательно).

3. Алгоритм прохода: Чобы можно было выбрать город, категорию. Например: г. Саратов, категория авто, и собственно выбор авто (ауди, бмв, ваз и т.д.)

4. Сайт будет парситься приблизительно 1-2 раза в месяц (т.к. объявления обновляются). Желательно чтобы можно было удалить дубли

5.Формат сохранения Эксель в виде : номер тел, емейл, имя (имя необязательно)

HTML
13 лет назад
alex15777
Алексей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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