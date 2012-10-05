Настройка работы Налогоплательщика ЮЛ

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Работала программа, потом перестала, в поддержке сказали что проблема в установке ИЕ8.

Попробовали, не ставится.

Исполнитель должен иметь опыт работы с данной программой (Налогоплатильщик ЮЛ) и понимать какие у нее бывают проблемы.

13 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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