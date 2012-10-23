Настроить FTP-доступ. Сервер на Debian

Спасибо большое за оперативность работы и быстрое решение новых задач. Помимо указанной задачи было сделано: настройка бекапа сайта и сервера, так же помощь при решении проблемы в настройке и переносе сайта на новый сервер. Желаю держать профессиональный и человеческий уровень, таких скоростей в выполнении задач давно не видел! Спасибо!