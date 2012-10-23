Нужно проконсультировать пользователя по установке программы http://www.torproject.org/ и настройки её, либо аналогичной программы. Девушка доступ к компу не даст, но будет говорить, чего видит и скрины пресылать
Настроить FTP-доступ. Сервер на Debian
Задача настроить ftp доступ на сервере. ОС GNU/Linux Debian. Доступ по ssh. VPS хостинг.
Интересуют сроки и стоимость.
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