Настроить FTP-доступ. Сервер на Debian

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Завершен9 заявок153 просмотра

Задача настроить ftp доступ на сервере. ОС GNU/Linux Debian. Доступ по ssh. VPS хостинг.

Интересуют сроки и стоимость.

DebianLinux
13 лет назад
Voody
42 года
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lde
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$30
1 день
Спасибо большое за оперативность работы и быстрое решение новых задач. Помимо указанной задачи было сделано: настройка бекапа сайта и сервера, так же помощь при решении проблемы в настройке и переносе сайта на новый сервер. Желаю держать профессиональный и человеческий уровень, таких скоростей в выполнении задач давно не видел! Спасибо!
Было приятно поработать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

lde
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
13 лет назад