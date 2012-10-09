Настройка и доработка Alfresco ECM

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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка146 просмотров

Необходимо настроить и доработать Alfresco для интеграции с имеющимся программными продуктами Adobe CS5.

http://wiki.alfresco.com/wiki/Main_Page

13 лет назад
nikpp
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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