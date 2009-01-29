HTML верстка. Только верстка.

Я постоянно удивляюсь той скорости, с которой Павел выполняет поставленные задачи. До сих пор не встречал более исполнительного программиста. Обычно после постановки задачи многие фрилансеры просят пояснения или ссылаются на трудности программирования в неизвестном коде. Павел всегда понимает задачу с полуслова, текущие вопросы проекта решает сам, в том числе и при помощи специалистов из параллельных областей web программирования. При этом результат с поразительной частотой превосходит ожидания.