HTML верстка. Только верстка.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок640 просмотров

Требуется верстка около 25и страниц сайта используя подробное ТЗ, макет сайта в формате Access, готовые графические элементы.

ТОЛЬКО ВЕРСТКА. PHP часть делают программисты, дизайн уже готов. На выходе - страницы в формате HTML.

На прилагаемом примере скриншот того что должно получиться в формате HTML. Эта страница HTML собственно и самая трудоемкая, на остальных количество картинок меньше. Сроки не жмут. Все предложения сюда, а контакты в личку или сюда. Проект по безопасной сделке.

HTMLPHP
17 лет назад
Vinsent_Vega
Галиани 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Koryagin
Павел 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$200
3 дня
Я постоянно удивляюсь той скорости, с которой Павел выполняет поставленные задачи. До сих пор не встречал более исполнительного программиста. Обычно после постановки задачи многие фрилансеры просят пояснения или ссылаются на трудности программирования в неизвестном коде. Павел всегда понимает задачу с полуслова, текущие вопросы проекта решает сам, в том числе и при помощи специалистов из параллельных областей web программирования. При этом результат с поразительной частотой превосходит ожидания.
С Кириллом приятно работать. Проволочек с оплатой не было. Непреодолимых трудностей понимания тоже. Сотрудничаем с вот этого проекта (12.06.2008) и по сей день (28.01.2009).

Заявки фрилансеров

Koryagin
Павел 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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