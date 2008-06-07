Нужно сверстать на div-ах/смешанно 9 шаблонов из psd. 1 - шаблон главной, 2 - внутренняя и остальные 7 - подвиды внутренней. Разумеется, валидно, кроссбраузерно. Резина. Эскизы для ознакомления отправлю по запросу. Все подробности ...
Шаблон для coppermine photo gallery
Нужно сделать шаблон для coppermine из готового дизайна. Т.е. мы даем готовый дизайн, вы мне шаблон. Тематика адалт
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