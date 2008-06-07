Сверстать psd шапку + меню (резина)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки240 просмотров

Нужно сделать html верстку шапки и навигационных кнопок. Основа по центру, по краям резина.

Шапка psd и кнопки в [Приложении]

HTML
17 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

intop
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$20
Верстка сделана замечательно, по всем требованиям. Качественно и очень быстро. Спасибо.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

intop
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад