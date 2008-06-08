Необходимо сверстать макет в шаблон DLE Дизайн несложный, нет никаких флеш, джава и тп. Для сайта http://www.halyavka.com Версия DLE 7.0 Обязательно указывайте сроки ...
Нужно подправить шиблон системы bitrix
Сайт на системе битрикс... http://www.list-ok.ru/
На главной странице все в порядке, но на остальных поехала картинка с логотипом и т.д.
Нужно подправить...
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