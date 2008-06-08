Нужно подправить шиблон системы bitrix

Работа сделана быстро и качественно. Необходимо было исправить шаблон в битрексе... Кроме того Иван подправил несколько ляпов, допущенных разработчиками сайта, что было сделано вне задания, по согласованию со мной. Буду продолжать работать с ним и в дальнейшем, по мере поступления проектов. Личное мнение - Иван - профессионал своего дела.