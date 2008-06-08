Нужно подправить шиблон системы bitrix

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки177 просмотров

Сайт на системе битрикс... http://www.list-ok.ru/

На главной странице все в порядке, но на остальных поехала картинка с логотипом и т.д.

Нужно подправить...

Работы знающему - на 5 минут!

17 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

intop
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$5
Работа сделана быстро и качественно. Необходимо было исправить шаблон в битрексе... Кроме того Иван подправил несколько ляпов, допущенных разработчиками сайта, что было сделано вне задания, по согласованию со мной. Буду продолжать работать с ним и в дальнейшем, по мере поступления проектов. Личное мнение - Иван - профессионал своего дела.
Классный заказчик - простой и понятный. оплата без задержек. по-больше бы таких. спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

intop
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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