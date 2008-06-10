Верстка и установка на CMS

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок342 просмотра

Нужна:

-Верстка

-Посадка на CMS (ваши варианты)

-Установка на наш хостинг

макет: http://topliva.net/1kras/bfk.zip

17 лет назад
vagaev
Сергей 
53 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$70
3 дня
Понравился активный подход, а не просто тупое исполнительство. Перед началом работы я получил некоторые предложения по корректировке тех.задания, которые позволили сделать сайт грамотнее. Работа была сдана в полном объеме и в срок.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача. Работа была принята с первого раза и моментально оплачена! Всем рекомендую и продолжаю сотрудничать.

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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