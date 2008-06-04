Грамотная верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок394 просмотра

Грамотный верстальщик.

Способность писать чистый код, при необходимости править графику и находить оптимальный компромисс из вариантов верстки.

Одно из главных условий - решать проблемы отображения (кроссброузерности) для Мас и Win.

Знание java и ajax приветствуется.

Задача: основная работа по проекту уже сделана. Нужно сделать косметику (повыравнивать) и добавить новые элементы.

Объем не особо большой, но кропотливый (кроссброузерность).

AJAXJava
17 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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