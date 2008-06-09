Красиво расставить блоки Sape на 12 сайтов

Требуется расставить код sape на 12 сайтов по 7 страниц каждый, разнести на каждой странице ссылки по 3 блока чтобы они органично вписывались в дизайны сайтов.

Огромная просьба людей не разу не сталкивающихся с кодами sape и версткой не беспокоить.

Сроки - 1 день.