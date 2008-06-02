Требуется ремонт сайта

Надо подремонтировать вёрстку, поправить три основных бага и пару незначительных по некорректному отображению страниц в разных браузерах (firefox 1.5, 2.0, opera 8.0, 9.0). Обращаться только компетентным в этих вопросах html кодерам, верстальщик который выполнял работу не в состоянии справится. Пишите в личку, вышлю шаблоны.