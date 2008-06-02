Вообщем есть PSD со слоями дизайна сайта. Нужно получить HTML. дивами или таблицами
Профессионально сверстать PSD
Профессионально сверстать сайт
выбираю исполнителя по рейтингу на этом сайте.
говорите icq
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