Сверстать шаблон

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок317 просмотров

Требуется сверстать шаблон под DLE 7.0

Необходимо также сделать функцию смены шапки при обновлении страницы. Всего 8 вариантов шапки(меняются только герои справа).

DLE
17 лет назад
Sh1ning
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Вёрстка дивами

    Нужна Вёрстка Дивами макет предоставлю исполнителю после просмотра работ его!

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Быстро сверстать div-вёрсткой простой дизайн

    $40

    Здравствуйте! Требуется переверстать сайт www.visprim.ru немного его видоизменив с точки зрения логики и разума, т.к. его дизайнеры и прежние верстальщики этими даумя качествами не обладали. Учтите что полоска меню ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка

    $50

    Валидная дивная верстка. Резина, читабельный CSS(не так, что все параметры в одну строку.) дизайн в приложении, исполнителю PSD предоставлю. Где тянуться и что - скажу. Безопасная сделка. ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка, резина

    $40

    Необходимо переверстать под резину и установить верстку на сайт сайт здесь http://www.2292825.ru/ , html + smarty, сроки 2 дня предложения в личку

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка, кодинг (верстальщик) в Киеве

    $500

    В срочном порядке ищется грамотный верстальщик на уже запущеный в разработку проект. Основная часть работы сделана, нужно довести начатое до конца (у текущего кодера жизненные обстоятельства). В частности - косметика проекта ...

    Java
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад