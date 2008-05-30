Верстка, кодинг (верстальщик) в Киеве

В срочном порядке ищется грамотный верстальщик на уже запущеный в разработку проект.

Основная часть работы сделана, нужно довести начатое до конца (у текущего кодера жизненные обстоятельства).

В частности - косметика проекта и доработки.

Требования:

- местонахождение - Киев (др. города мало интересуют, т.к. нужно быть в пределах досягаемости для команды)

- кроссброузерность (Mac - Safari, Opera, FF, Win - IE6 и выше, Opera, FF)

- java

- чистый код (ручками)

Писать в личку. Об условиях - после общения.