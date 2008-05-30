Срочно нужно натянуть сайт на админку HOst CMS движок уже установлен есть сверстанная главная страница. Предоплата только через безопасную сделку так как есть негативный опыт именно по этому проекту :( ...
Верстка, кодинг (верстальщик) в Киеве
В срочном порядке ищется грамотный верстальщик на уже запущеный в разработку проект.
Основная часть работы сделана, нужно довести начатое до конца (у текущего кодера жизненные обстоятельства).
В частности - косметика проекта и доработки.
Требования:
- местонахождение - Киев (др. города мало интересуют, т.к. нужно быть в пределах досягаемости для команды)
- кроссброузерность (Mac - Safari, Opera, FF, Win - IE6 и выше, Opera, FF)
- java
- чистый код (ручками)
Писать в личку. Об условиях - после общения.
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