Верстка 10 сайтов по готовым шаблону и тексту

Есть тексты для 10 сайтов.

Каждый - от 8 до 20 страниц.

От вас требуется найти шаблон (на своих сборниках шаблонов, либо на сайтах вроде www.layouts4free.com и www.freewebtemplates.com) и создать на его основе несколько (8-20) страниц для каждого сайта.

У всех страниц должны быть уникальные title, meta keywords и meta description таги.