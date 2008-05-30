1. Я предоставлю скрипт использующий шаблоны (PHP Smarty Templates) и список сайтов с которых надо содрать оформление. После примемения шаблона сайт на скрипте должен выглядеть примерно как оригинальный сайт. 2. То же самое ...
Верстка 10 сайтов по готовым шаблону и тексту
Есть тексты для 10 сайтов.
Каждый - от 8 до 20 страниц.
От вас требуется найти шаблон (на своих сборниках шаблонов, либо на сайтах вроде www.layouts4free.com и www.freewebtemplates.com) и создать на его основе несколько (8-20) страниц для каждого сайта.
У всех страниц должны быть уникальные title, meta keywords и meta description таги.
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