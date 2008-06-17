Натянуть дизайн на шоп-скрипт

Собственно что требуется - описано в названии.

Жертва следующая:

http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/315967.html#item

Сразу отвечу на некоторые вопросы:

1. Да, движок установлен

2. Нет, предоплаты не будет, как гарантия - получаете все пароли. Оплата по завершению

3. ПСД имеется

4. Валидно и кроссбраузерно

5. Внутренних нет, я постоянно в сети. Как закончите с главной - я скажу как расставить внутреннюю

6. Я не собираюсь мучать людей и менять чтото. Все подробности скажу выбранному исполнителю. Никаких дополнений и изменений не будет.

ВНИМАНИЕ!!! Не спамьте ни в аську, ни в личку, ни на почту. Все предложения я читаю здесь и только здесь.

П.С, Сообщения в аське и в личке будут игнорироваться, пославший их попадёт в отклонённые, по причине того, что не читал полностью описание проекта. Заказов много, и мне нужен человек, который внимательно читает мои сообщения.