Натянуть дизайн на шоп-скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки275 просмотров

Собственно что требуется - описано в названии.

Жертва следующая:

http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/315967.html#item

Сразу отвечу на некоторые вопросы:

1. Да, движок установлен

2. Нет, предоплаты не будет, как гарантия - получаете все пароли. Оплата по завершению

3. ПСД имеется

4. Валидно и кроссбраузерно

5. Внутренних нет, я постоянно в сети. Как закончите с главной - я скажу как расставить внутреннюю

6. Я не собираюсь мучать людей и менять чтото. Все подробности скажу выбранному исполнителю. Никаких дополнений и изменений не будет.

ВНИМАНИЕ!!! Не спамьте ни в аську, ни в личку, ни на почту. Все предложения я читаю здесь и только здесь.

П.С, Сообщения в аське и в личке будут игнорироваться, пославший их попадёт в отклонённые, по причине того, что не читал полностью описание проекта. Заказов много, и мне нужен человек, который внимательно читает мои сообщения.

HTML
17 лет назад
Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

as-pire
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$50
3 дня
Заказ выполнил в кратчайшие сроки и качественно. Стоимость работ тоже радует. Буду сотрудничать дальше.
Заказчик - мечта! Четкое ТЗ. В любое время доступен для обсуждения деталей проекта. Своевременная оплата. Респект и уважуха! Работаем дальше :)

Заявки фрилансеров

as-pire
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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