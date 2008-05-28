Здравствуйте. Нужно натянуть дизайн магазина на движо shopcms или shop script. По сути это одинаковые движки, но предпочтение отдаю ShopCMS. Работа НЕ разовая. Предлагать сроки и цены в icq 488229671
Верстка под Drupal
Требуется верстальщик шаблонов под CMS Drupal из готовых PSD-макетов.
Требования к верстке:
- кроссбраузерность
- темезация админки
- визуальное управление стилями на подобии темы Garland
- валидность кода
- div-ная верстка
- красивый чистый код (как XHTML так и CSS)
- все оформление хранится в CSS
- SEO-оптимизация кода (контент хранится как можно выше и т.д.)
- оптимизация графики
- высокая скорость загрузки
Просьба указывать приблизительную цену и портфолио. Пример макета прелагается
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