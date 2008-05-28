Верстка одной html-страницы с фотошоп-макета

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки395 просмотров

Есть "нарисованный" в фотошопе дизайн страницы сайта. Необходимо нарезать и сверстать ОДНУ html-страницу с вынесением стилей в css. Срок исполнения 1 день. Оплата после исполнения.

CSSHTML
17 лет назад
bazatin
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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