Шаблон для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок208 просмотров

Надо сверстать шаблон для Joomla1.0.15+VirtueMart1.0.15 из .psd.

Все страницы делаются на основе первой ,за исключением одной - "О компании".

В приложении вариант в jpg для ознакомления.

Joomla
17 лет назад
Ledinskiy
Андрей 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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