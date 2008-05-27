Нужна сверстать макет под джумулу и настроить модули. Подробности в ICQ 989669. Предоплата будет в середине работы. Бюджет 100 долларов. Сроки 2-3 дня.
Шаблон для Joomla
Надо сверстать шаблон для Joomla1.0.15+VirtueMart1.0.15 из .psd.
Все страницы делаются на основе первой ,за исключением одной - "О компании".
В приложении вариант в jpg для ознакомления.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $20
Сверстать страницу, которая встроит содержимое одного сайта в другой. файл - http://kleverex.com/scryve/scryve_tree_huggerhome3.psd Можно использовать верстку с http://www.treehugger.com/ и http://scryve.com/ Оплата по факту либо безопасная сделка.Завершен17 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Есть проект - сайт для одного из факультетов регионального ВУЗа. Сделали дизайн - теперь требуется верстка. Нужно сверстать макет, который в Приложении к проекту. Сроки не жмут. ...Завершен17 лет назад
- $50
Уважаемые верстальщики! Нужна блочная верстка сайта. Должно корректно отображаться в MozillaFireFox, Opera, IE6, IE7. Чистота HTML и CSS файла. Жду ваших предложений.Завершен17 лет назад
Необходимо сверстать странички в ХТМЛ, ризиновые таблицы. Желательно закончить к завтрашнему вечеру.Завершен17 лет назад
- $150
Требуется сверстать 5 страниц, качественной версткой на div-ах, с поддержкой IE6, 7, 8, FF2, Opera 8,9. Подробное техниеское задание и исходники дизайна отправлены по электронной почте.Завершен17 лет назад
Семантическая верстка psd макета под slaed 2,5 liteЗавершен17 лет назад
- $100
Срочно требуется верстальщик для верстки небольшого шаблона.Закрыт17 лет назад
- $50
Здравствуйте. Задача следующая: имеется шаблон для Joomla! - в шапке сделан "встроенный" фон, менять можно только логотип. Нас это не устраивает нужно переверстать шаблон таким образом, чтобы туда можно была вставлять цельный jpg, ...Завершен17 лет назад
Макет надо сверстать и натянуть на WP, просьба показать ссылки на свои работы по верстке в WP, нужно качество исполнения. Верстка 5-7 стр. изменений в стр. практически нет. ...Завершен17 лет назад