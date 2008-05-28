Срочно сверстать 50 страниц в резину

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок293 просмотра

Необходимо сверстать странички в ХТМЛ, ризиновые таблицы. Желательно закончить к завтрашнему вечеру.

17 лет назад
Eclipse3000
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад
Заказ выполнил отлично и раньше срока. Человек знает, что нужно заказчику. Буду обращаться к нему и в дальнейдем. Всем рекомендую!!!
Отличный заказик! Дал задание - без предоплаты, можно доверять. Работайте спокойно! Тут же по окончанию оплатил все. +10 баллов! Не капризный! Да и человек ХОРОШИЙ!

Заявки фрилансеров

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад

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