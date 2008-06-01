Верстка PSD-файла в html

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок199 просмотров

Требования к соискателям:

1) Портфолио (не менее 5 работ).

2) Опыт работы с разными CMS (для дальнейшего сотрудничества - работы будет много).

3) Стоимость.

4) Ваше желание работать.

В личку не писать.

Подробности в ICQ: 77711220.

HTML
17 лет назад
boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

xxor
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-2)
17 лет назад
$20
2 дня
Хорошо справился со своей работой. Отлично знает свое дело. Всем рекомендую.
Интерестный общительный человек. Пунктуален и знает чево хочет.Подробное изложение ТЗ и своевременная оплата. Советую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

xxor
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-2)
17 лет назад