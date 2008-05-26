Срочная верстка макета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки169 просмотров

Срочная верстка макета макет прилогается Вёрстка Дивная Нужна,Резиновый Макет.

Бюджет 30 wmz сроки 2-3 часа

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hspeed
Виктор 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$30
Точно в срок предоставил раоту Виктор. Хочю отметить след фактор Отличный Профессионал на которого можно положится на все 100% Верстка xHTML - на дивах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - резиновый макет - понятный и аккуратный код Рекомендую!!!
Четкое ТЗ, оплата в оговоренный срок, чувствуется опыт профессионала. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

hspeed
Виктор 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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