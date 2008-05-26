Здравствуйте сообщество, нужно срочно сверстать страницу в html и css из макета psd, сложность по типу веблансер нет, скрин прилогаю жду предложений
Срочная верстка макета
Срочная верстка макета макет прилогается Вёрстка Дивная Нужна,Резиновый Макет.
Бюджет 30 wmz сроки 2-3 часа
Выбранный исполнитель
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