Здравствуйте. Интересует верстка не сложных макетов, макетов будет много. Цена которая устроит: 1-2 доллара за 1 страницу. Писать в icq 488229671
Верстка+Натяжка
Здравствуйте!
Необходимо сделать верстку 1 PSD-шаблона и натянуть движок ShopCMS.
Требования:
1. Кроссобраузерность.
2. div.
3. максимальная оптимизация кода/графики.
Оплата поэтапная!
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