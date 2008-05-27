Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок283 просмотра

Требуется аккуратно сверстать сайт игровой тематики. Скрины для ознакомления в аттаче, детали макетов - в случае обоюдной заинтересованности. Большая просьба - отвечайте только здесь и пишите ориентир по цене. ICQ, email'ы - это все позже.

17 лет назад
drafter
Антон 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$130
2 дня
Человек работает быстро и очень профессионально. Идеально кроссбраузерно и практически без исправлений при приемке, несмотря на сложность макета и большое количество деталей. Образец для подражания можно сказать :)
Отличный заказчик! Своевременная оплата, четкое понимание задачи. Спасибо!

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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