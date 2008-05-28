Имеется html код реализующий графический генеральный план, с использованием DIV, area shape="poly", и java код. Нужно всё это запихнуть в обычную новость для Joomla, или ещё как-нибудь реализовать.
Сверстать в Html
Данна одна страница сверстать ее в Html Просто так за отзыв!пишите мне в icq 377472977 !!!Сделать нада сегодня!
Ссылка на дизайн вот!- http://weblancer.net/users/Blink-182/portfolio/312263.html#item
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