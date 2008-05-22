Вставить большой кусок HTML как новость в JOOMLA

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки183 просмотра

Имеется html код реализующий графический генеральный план, с использованием DIV, area shape="poly", и java код. Нужно всё это запихнуть в обычную новость для Joomla, или ещё как-нибудь реализовать.

HTMLJavaJoomla
17 лет назад
cats
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

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