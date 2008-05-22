Создание темплейтов для Joomla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок161 просмотр

Требуется специалист для:

Создание xhtml/css Темплэитов для Joomla CMS из графических исходных фаилов.

На долгосрочное сотрудничество. Наличие портфолио приветствуется.

CSSJoomla
17 лет назад
zorg007
Iulius 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

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