Срочно исправить и доверстать часть дизайна joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки156 просмотров

Здравствуйте!

Очень подвёл исполнитель, бивший в грудь всё сделать за 2 дня, но затянувший на 3 недели и так и не сдавший работу.

Поэтому имеющие опыт внезапного пропадания, вранья о ходе работ и т.д. пожалуйста, избавьте от Вашего внимания. Сроки и так просрочены очень сильно, поэтому требуется исполнитель, который всё сделает в короткие сроки и чем быстрее тем лучше.

Задача: доверстать внутреннюю часть готового сайта, которая используется под каталог продукции под имеющиеся макеты дизайна и доработать функционал каталога (Virtuemart) под требования, а именно требуется кое-что убрать из функционала - например корзину и форму заказа. Должен остаться только каталог и описание.

Главное требование: каталог должен выглядеть 100% как на макете и никакого самомтворчества. Дизайн очень простой - никаких наваротов. Я сам верстальщик и говорю уверенно.

Все предложения в аську 201610.

Жду конкретных предложений

Joomla
17 лет назад
Premier_Minister
Николай 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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