Привести модули сайта на drupal к общему стилю

Собственно нужны только нормальные верстальщики, которые знают, что такое кроссбраузерность, валидность и т.д. Макет не очень сложный, но и не легкий... Интернет-магазин со всеми внутренними страницами надо сделать под ОСкомерц... Если еще прикрутите его, то ...