Привести модули сайта на drupal к общему стилю

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки108 просмотров

Нужно поковырять модули друпала (темизировать), что бы привести их вид к общему стилю сайта.

Модули:

- новостной

- фотограллерея

- Ubercart (магазин товаров)

Времени мало, жду Ваши предложения!

Drupal
17 лет назад
3301
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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