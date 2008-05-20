Сверстать шаблон для джумалы нужны загругленные формы, без острых углов, без флэш http://www.y-y.ru/template/search.html?number=17019 флэш не используем! От шаблона берем шапку вместо таблеток поставить фото "карпул" закруглить верхний левый угол ...
Верстка
Есть постоянные заказы на верстку.
Нужен грамотный верстальщик, кодер, способный работать со смешанным типом верстки + уметь грамотно тестить кроссплатформенно под Мас и Win броузерами (обязательное условие).
Писать в личку.
Текущий проект - несложная верстка статичного сайта без наворотов.
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