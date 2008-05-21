Требуется корректировка существующей верстки

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок266 просмотров

Нужно внести изменения в сверстанную страницу. Страница сверстана слоями поэтому нужно хорошее знание CSS. Сделать нужно сегодня.

CSS
17 лет назад
speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mariya_s
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
$25
Отличное исполнение поставленного задания. Молодец. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mariya_s
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

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