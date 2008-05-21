Требуется корректировка существующей верстки

Здравствуйте, Нужен ответственный компетентный и пунктуальный мастер который сделает верстку сайта качественно и в срок. Необходимо доделать сайт-энциклопедию пистолетов, объем верстки около 400 страниц, тексты нужно вставлять в шаблон сайта, прописывать названия, ключевые слова ...