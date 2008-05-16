HTML-верстка

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Закрытнет заявок88 просмотров

Нужно из .doc оформления, перенести

в html. 4 страницы. Четкое т/з.

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ICQ: Четыре-восемь-пять-два 888

E-mail: s t a r t @ ros-mail.ru

Телефон: (4852) 90-62-72

HTML
17 лет назад
art-group2008
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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