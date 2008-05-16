Нарезка (Главная + 1 внутренняя)

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Закрыт21 заявка378 просмотров

Здравствуйте,

Нужно нарезать сайт из PSD в HTML + CSS.

Главную и одну внутреннюю страницу.

Интересуют сроки и цена.

- Олег

CSSHTML
17 лет назад
MrObserver
Олег 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов

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Superball
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
2 дня

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Superball
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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