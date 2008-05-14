Игровой бот

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка217 просмотров

Необходимо написать программный скрипт-бот для "прокачки" игрового персонажа в браузерной он-лайн флэш игре Seafight (seafight.ru). Автосбор ресурсов и т.д. Стучитесь:345528896

17 лет назад
Fxgall
Игорь 
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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