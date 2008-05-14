Работа для спеца по дле

Нужен надёжный человек желательно из питера, для спасения одного моего проекта.

Задача следующая:

Поднять из : http://web.archive.org/web/20070623000301/http://www.yanoshka.ru/

И сделать из этого шаблон для Datalife Engine 7.xx + влить дамп 5.xx в 7.xx

Сам дамп есть, архив с cms тоже есть, утерян по вине хостера majordomo шаблон сайта

Ребят ситуация критическая, давайте небудем наживаться на чужом горе, максимум честно говорю могу дать 50 баксов ну нету счас больше.

Наличие icq мобильного телефона и скайпа будет преимуществом.