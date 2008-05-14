Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны. Итак, требуется: 1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также ...
Работа для спеца по дле
Нужен надёжный человек желательно из питера, для спасения одного моего проекта.
Задача следующая:
Поднять из : http://web.archive.org/web/20070623000301/http://www.yanoshka.ru/
И сделать из этого шаблон для Datalife Engine 7.xx + влить дамп 5.xx в 7.xx
Сам дамп есть, архив с cms тоже есть, утерян по вине хостера majordomo шаблон сайта
Ребят ситуация критическая, давайте небудем наживаться на чужом горе, максимум честно говорю могу дать 50 баксов ну нету счас больше.
Наличие icq мобильного телефона и скайпа будет преимуществом.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуется уверенное знание XSLT, необходимо доработать имеющиеся XSL шаблоны и подкорректировать HTML(Strict)/CSS для UMI.CMS http://umi-cms.ru/support/docs/ объем работы оценить сложно, пишите стоимость часа и свободное время. Оплата по факту. Желательно наличие гарнитуры ...Закрыт17 лет назад
Необходимо доработать шаблоны,сделать их кросбраузерными. Первым разработчиком были допущены ряд ошибок. Все видно на сайте www.imageclub-onlyyou.ruЗавершен17 лет назад
- $150
Необходимо написать программный скрипт-бот для "прокачки" игрового персонажа в браузерной он-лайн флэш игре Seafight (seafight.ru). Автосбор ресурсов и т.д. Стучитесь:345528896HTML-верстка1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется сверстать макет. Табличный, резиновый. Не забывая про кросс. Испольовать CSS. Если всё будет отлично будем постоянно работать с выбраным верстальщиком. Стоимость верстки пока не высокая. ...Закрыт17 лет назад
Есть готовые шаблоны в формате PSD надо их заверстать в Shop-Script оплата только после готовой работы подробности по icq 369246320 или почте [email protected]HTML-верстка10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $60
Нужно сделать новую цветовую гамму для форума cloudwatcher.ru/cw/ чтобы был как на рисунках http://typo3lab.ru/_cw_verstka_forum/files_kb_16_forum.zip Шапку верстать не нужно Работа будет идти на девелоперской версии, которая уже переведена на 3.7.0 ...Завершен17 лет назад
- $100
Нужна простая тема для moodle. Срок - неделя. Требования: 1. Тема должна максимально использовать CSS. Html-код, в результате, должен быть валидным. 2. Тема делается на основании двух скриншотов (прилагаются), и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Здраствуйте, Надо сверстать сайт в WP, нужен верстальщик, который хорошо знает эту cms.HTML-верстка12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $170
Нужно сделать быстро и качественно верстку пары страниц сайта и форм. Нужен адекватный специалист верстальщик с хорошими отзывами, способный сделать быстро.Завершен17 лет назад