Работа для спеца по дле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки188 просмотров

Нужен надёжный человек желательно из питера, для спасения одного моего проекта.

Задача следующая:

Поднять из : http://web.archive.org/web/20070623000301/http://www.yanoshka.ru/

И сделать из этого шаблон для Datalife Engine 7.xx + влить дамп 5.xx в 7.xx

Сам дамп есть, архив с cms тоже есть, утерян по вине хостера majordomo шаблон сайта

Ребят ситуация критическая, давайте небудем наживаться на чужом горе, максимум честно говорю могу дать 50 баксов ну нету счас больше.

Наличие icq мобильного телефона и скайпа будет преимуществом.

17 лет назад
kxknet
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$50
2 дня
Удачное сотрудничество! Все было оплачено после получения необходимого резултата!

Заявки фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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