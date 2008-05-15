Нужно подправить страничку под Mozila FireFox

Нужно сделать новую цветовую гамму для форума cloudwatcher.ru/cw/ чтобы был как на рисунках http://typo3lab.ru/_cw_verstka_forum/files_kb_16_forum.zip Шапку верстать не нужно Работа будет идти на девелоперской версии, которая уже переведена на 3.7.0 ...