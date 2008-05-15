Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок384 просмотра

Необходимо срочно сверстать макет.

Макет и требования при личной переписке.

Оставляйте сроки и цены!

17 лет назад
doktorvatsonn222
Пуговкин 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

coolbit
Семен 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Молодец! Не смотря на наши высокие требования к каждой детали верстки, все сделал качественно и безупречно! Рекомендуем всем, кому нужна качественная реализация!
Работа с Василием проходит на отлично. Обговорили детали. Выполнил работу, получил оплату. Все без проблем :)

Заявки фрилансеров

coolbit
Семен 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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