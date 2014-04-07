Вёрстка .psd

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок351 просмотр

Требуется сверстать дизаин.

Исходники тут: d.9998494.ru/77.jpg

(есть .psd).

Верстка резиновая.

Сроки 1-2 дня.

Верстка табличная или div.

Примерно 5 однотипных страниц.

17 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ReDDoG
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$20
Качественно и быстро.

Заявки фрилансеров

ReDDoG
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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