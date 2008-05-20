Сверстать 25 макетов.

Просто... работа готова полностью в его распоряжении... ни денег ни слуха.. пропал! ---------------------------------------- .::AndreW::. (16:15:18 24/05/2008) пароль от архива? Naka (16:15:33 24/05/2008) Z259453262889 Naka (16:15:40 24/05/2008) после 50% .::AndreW::. (16:16:15 24/05/2008) Вы издиваетесь? Naka (16:16:21 24/05/2008) нет Naka (16:16:39 24/05/2008) дать вам диз, а вдруг ... ? Naka (16:16:48 24/05/2008) у меня рейтинг на веблансе Naka (16:17:08 24/05/2008) и нету смысла обманывать Naka (16:17:11 24/05/2008) я уже показал диз .::AndreW::. (16:17:25 24/05/2008) Я очень тороплюсь, пароль от архива - оплачу в течении пяти минут Naka (16:18:04 24/05/2008) ладно, тогда обьясните почему ? почему не хотите платить 50%? в чем причина ,скажите и пароль ваш .::AndreW::. (16:18:23 24/05/2008) Потому, что меня уже неоднократно так кидали. .::AndreW::. (16:18:30 24/05/2008) И на большие суммы. .::AndreW::. (16:18:37 24/05/2008) 400-500 долларовю .::AndreW::. (16:18:43 24/05/2008) Больше не хочу обжигаться. Naka (16:18:49 24/05/2008) доверюсь, но знайтее вы исключение! пароль: 159753 Naka (16:20:05 24/05/2008) убедились? что не кидаем мы Naka (16:24:35 24/05/2008) ваша очередь Naka (16:26:10 24/05/2008) отзывами будем обмениваться ? Naka (16:27:13 24/05/2008) ( 16:18:43 - 16:26:10 ) 5 минут не прошло? Naka (16:27:28 24/05/2008) говорить то будем ? или... Naka (16:30:54 24/05/2008) через 5 минут с меня отрицательный отзыв ------------------------- Вот и все..