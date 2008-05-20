Необходимо завершить верстку темы для wordpress. Что есть на данный момент: - файл стилей для wordpress css, который наложен на неродную для него тему (т.е. этим ...
Сверстать 25 макетов.
Сверстать 25 макетов, и из них сделать шаблоны для CMS: ModX ...
ICQ: 416742321
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