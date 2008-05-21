Нужно сделать шаблон для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки155 просмотров

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Есть дизайн образовательного сайта нужно его сверстать для Joomla. Проект общественный. Стучите в асю все обсудим.

С уважением Ардрей

Joomla
17 лет назад
Ardrei
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Вёрстка .psd

    $20

    Требуется сверстать дизаин. Исходники тут: d.9998494.ru/77.jpg (есть .psd). Верстка резиновая. Сроки 1-2 дня. Верстка табличная или div. Примерно 5 однотипных страниц.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сверстать макет в xHTML 1.0 Strict

    $100

    Дано: psd главной и внутренних страниц. Скриншоты: http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-3-2_1.png http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-vnytr_1.png http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-style_1.png http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-mapa.png http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/print.png Задача: сверстать макет в XHTML 1.0 Strict (именно Strict, не Transitional) - ...

    CSS
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка макеты главной страницы

    $1000

    На новый проект требуется разовый верстальщик (верстка главной страницы). Требования: уверенные знания HTML, CSS, умение писать код под разные браузеры. Примерный тип страниц для верстки: http://www.twisty.ru Сроки обговариваются. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка

    $100

    Есть постоянные заказы на верстку. Нужен грамотный верстальщик, кодер, способный работать со смешанным типом верстки + уметь грамотно тестить кроссплатформенно под Мас и Win броузерами (обязательное условие). Писать в ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка шаблона для джумалы

    Сверстать шаблон для джумалы нужны загругленные формы, без острых углов, без флэш http://www.y-y.ru/template/search.html?number=17019 флэш не используем! От шаблона берем шапку вместо таблеток поставить фото "карпул" закруглить верхний левый угол ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад