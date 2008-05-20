Требуется сверстать дизаин. Исходники тут: d.9998494.ru/77.jpg (есть .psd). Верстка резиновая. Сроки 1-2 дня. Верстка табличная или div. Примерно 5 однотипных страниц.
Верстка макеты главной страницы
На новый проект требуется разовый верстальщик (верстка главной страницы).
Требования: уверенные знания HTML, CSS, умение писать код под разные браузеры.
Примерный тип страниц для верстки: http://www.twisty.ru
Сроки обговариваются.
Контакты: [email protected]
Дмитрий
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